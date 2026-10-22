Путин назначил своим помощником Юрия Трутнева

Российский диктатор Владимир Путин назначил Юрия Трутнева своим помощником. Ранее он занимал должности вице-премьер-министра России и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Соответствующий указ № 764 подписан 22 октября 2026 года.

Согласно документу, Трутнев назначен помощником президента России с освобождением от прежней должности. Указ вступил в силу со дня подписания.

Назначение произошло на фоне кадровых перестановок в российской власти. В частности, Государственная дума РФ утвердила Олега Кожемяка на должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Ранее эти должности занимал Юрий Трутнев.

Примечательно, что фамилия нового помощника Путина созвучна слову «трутень». Так называют самцов пчел, основная задача которых — оплодотворение матки. В отличие от рабочих пчел, трутни не собирают нектар, не производят мед и не участвуют в строительстве улья.

Поэтому в переносном смысле слово «трутень» используют для обозначения человека, который живет за чужой счет и избегает работы.

Юрию Трутневу 70 лет. Он родился в Перми, где и начал политическую карьеру. В 1996 году стал мэром города, а впоследствии возглавил Пермскую область.

В 2004–2012 годах Трутнев занимал должность министра природных ресурсов России. После этого в течение года работал помощником Владимира Путина.

В августе 2013 года его назначили вице-премьер-министром России и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

На этой должности Трутнев отвечал за развитие дальневосточных регионов России и реализацию государственной политики в Арктике. Кроме того, он входит в Совет безопасности РФ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Трутнев попал под международные санкции. Ограничения в его отношении ввели, в частности, Украина, США, Великобритания, Канада и Европейский Союз.

По информации российских СМИ, после возвращения в администрацию Путина Трутнев может отвечать за вопросы патриотического воспитания.

В то же время в обнародованном указе конкретные обязанности нового помощника российского диктатора не указаны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что война против Украины якобы приближается к завершению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.

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