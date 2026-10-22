В Москве Московский городской суд государства-агрессора России отклонил апелляцию политического аналитика Александра Кынева на меру пресечения и оставил его в следственном изоляторе как минимум до 24 ноября. Кынева обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков, вину он отрицает. О решении суда сообщает The Moscow Times.

Политического аналитика задержали в прошлом месяце в его квартире в Москве. Позднее его госпитализировали в московском следственном изоляторе из-за переломов костей и других травм. Во время рассмотрения апелляции Кынев участвовал в заседании по видеосвязи, его нога была в гипсе.

Заявления о риске инвалидности

Защита просила заменить содержание под стражей на домашний арест или другую меру пресечения. Адвокат Вера Гончарова заявила суду, что без надлежащей медицинской помощи и костылей Кынев может остаться с инвалидностью. Суд ходатайство отклонил.

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Обстоятельства дела и деятельность Кынева

Детали уголовного дела не разглашаются. В случае обвинительного приговора Кыневу может грозить до 20 лет лишения свободы.

Кынев работает политическим консультантом с 1990-х годов, в частности участвовал в избирательных кампаниях либеральной партии «Яблоко». Он также сотрудничал с независимыми политическими организациями, среди которых было расформированное движение по наблюдению за выборами «Голос». Перед арестом Кынев комментировал выборы в Государственную думу, состоявшиеся 18–20 сентября, и оценивал явку и поддержку партии «Единая Россия» ниже официально объявленных результатов.

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