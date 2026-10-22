俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京任命尤里·特鲁特涅夫为其助手。 此前，他曾担任俄罗斯副总理以及俄罗斯联邦总统驻远东联邦区全权代表。相关第764号总统令于2026年10月22日签署。

根据该文件，特鲁特涅夫被任命为俄罗斯总统助理，并免去其原任职务。该法令自签署之日起生效。

此次任命发生在俄罗斯政府人事变动的大背景下。特别是，俄罗斯联邦国家杜马批准了奥列格·科热米亚克出任副总理兼总统在远东联邦区的全权代表。 此前，尤里·特鲁特涅夫曾担任这些职务。

值得注意的是，普京这位新助手的姓氏与“雄蜂”一词发音相同。雄蜂是蜜蜂中的雄性个体，其主要任务是使蜂王受精。 与工蜂不同，雄蜂既不采集花蜜，也不生产蜂蜜，更不参与蜂巢的建造。

因此，“雄蜂”一词在比喻意义上常被用来指代那些靠他人供养、逃避劳动的人。

尤里·特鲁特涅夫现年70岁。他出生于彼尔姆，并在那里开启了政治生涯。1996年，他出任该市市长，随后担任彼尔姆州州长。

2004年至2012年间，特鲁特涅夫担任俄罗斯自然资源部长。此后，他曾担任弗拉基米尔·普京的助理一年。

2013年8月，他被任命为俄罗斯副总理兼俄罗斯联邦总统驻远东联邦区全权代表。

在此职位上，特鲁特涅夫负责俄罗斯远东地区的发展以及北极地区国家政策的实施。此外，他还是俄罗斯联邦安全委员会成员。

在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，尤里·特鲁特涅夫遭到国际制裁。乌克兰、美国、英国、加拿大和欧盟等国均对其实施了制裁。

据俄罗斯媒体报道，重返普京政府后，特鲁特涅夫可能负责爱国主义教育相关事务。

不过，在公布的总统令中，并未明确说明这位俄罗斯独裁者新任助理的具体职责。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

需要指出的是，此前俄罗斯独裁者的助手尤里·乌沙科夫曾声称，对乌克兰的战争似乎即将结束。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京向美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫表示，莫斯科准备协助华盛顿解决围绕伊朗的局势。 此外，克里姆林宫领导人还表示有兴趣恢复与美国的经济合作。

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