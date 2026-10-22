Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę dotyczącą rzetelności wyroku skazującego byłego premiera Włoch Silvia Berlusconiego w sprawie oszustwa podatkowego. Trybunał uznał, że nie udowodniono braku bezstronności składu włoskiego Sądu Kasacyjnego, który rozpatrywał tę sprawę, informuje ANSA English.

Skarga na sędziego

W 2013 roku włoski Sąd Kasacyjny utrzymał w mocy wyrok Berlusconiego za pomoc w uchylaniu się od płacenia podatków w jego imperium medialnym za lata 2002 i 2003. Wraz z wyrokiem weszły w życie dodatkowe kary: Berlusconi stracił miejsce w Senacie i został pozbawiony prawa do zajmowania stanowisk publicznych do 2018 roku.

Berlusconi zwrócił się do ETPC, twierdząc, że jeden z sędziów uczestniczących w rozpatrywaniu sprawy nie był bezstronny. Powoływał się na wywiad sędziego dla prasy dotyczący sprawy, a także na rzekomo wrogie wypowiedzi na jego temat, o których informowały osoby trzecie.

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Decyzja ETPC

ETPC orzekł, że Berlusconi nie udowodnił braku bezstronności w składzie sędziowskim Sądu Kasacyjnego, w szczególności u przewodniczącego wydziału, do którego przekazano jego sprawę. Pozostałe skargi Berlusconiego Trybunał oddalił jako oczywiście bezzasadne lub wniesione zbyt późno.

Po śmierci Berlusconiego w 2023 roku postępowanie kontynuowali jego spadkobiercy. Początkowy czteroletni wyrok skrócono do roku, który były premier odbył w formie prac społecznych.

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