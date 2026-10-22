Европейский суд по правам человека отклонил жалобу на справедливость обвинительного приговора бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони по делу о налоговом мошенничестве. Суд пришел к выводу, что отсутствие беспристрастности коллегии итальянского Кассационного суда, рассматривавшей это дело, не было доказано, сообщает ANSA English.

Жалоба на судью

В 2013 году Кассационный суд Италии оставил в силе приговор Берлускони за пособничество в уклонении от уплаты налогов в его медиаимперии за 2002 и 2003 годы. Вместе с приговором вступили в силу дополнительные наказания: Берлускони потерял место в Сенате и был лишен права занимать государственные должности до 2018 года.

Берлускони обратился в ЕСПЧ, утверждая, что один из судей, участвовавших в рассмотрении дела, не был беспристрастен. Он ссылался на интервью судьи прессе по поводу дела, а также на якобы враждебные высказывания о нем, о которых сообщали третьи лица.

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Решение ЕСПЧ

ЕСПЧ постановил, что Берлускони не доказал отсутствия беспристрастности в составе коллегии Кассационного суда, в частности у председателя подразделения, которому было передано его дело. Другие жалобы Берлускони суд отклонил как явно необоснованные или поданные с опозданием.

После смерти Берлускони в 2023 году производство продолжили его наследники. Первоначальный четырехлетний приговор был сокращен до одного года, который бывший премьер-министр отбыл в форме общественных работ.

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