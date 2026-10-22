В США Министерство обороны и Lockheed Martin согласовали 10-летнюю рамочную договоренность относительно по меньшей мере 850 истребителей F-35 Lightning II для американских вооруженных сил. Как отметил Пентагон, ее реализация зависит от одобрения Конгрессом многолетних закупок и выделения финансирования, сообщает Defense News.

Производство и инвестиции

Договоренность предусматривает начальный комплект запчастей, а также 10 лет поставок комплектов для модернизации и технического обслуживания самолетов. Она также охватывает заказы иностранных покупателей. По данным Lockheed Martin, производство должно сохраниться на уровне 156 самолетов в год.

В обмен на долгосрочное обязательство США компания самостоятельно профинансирует не менее 7 млрд долларов инициатив по поддержке программы F-35, заявил Пентагон. Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет отметил, что предсказуемость заказов позволит расширить производственные мощности, повысить эффективность и укрепить цепочки поставок.

Общую стоимость договоренности и цену одного самолета стороны не раскрыли. Lockheed Martin заявила, что Объединенный программный офис F-35 и компания согласуют условия, цены и графики в формальном контракте после решения Конгресса относительно многолетних закупок и финансирования. Компания ожидает, что долгосрочное ценообразование и скидки за большие объемы производства сэкономят налогоплательщикам миллиарды долларов.

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Условия для заключения контракта

В среднем рамочная договоренность предусматривает 85 американских самолетов ежегодно. Это соответствует запросу Пентагона на 2027 финансовый год, тогда как в 2026 финансовом году Конгресс профинансировал 47 F-35.

Конгресс еще не утвердил полный оборонный бюджет на год. Временный закон о финансировании правительства до 11 декабря сохраняет расходы на уровне предыдущего года и в целом не позволяет Пентагону начинать новые программы или многолетние закупки.

Lockheed Martin считает, что стабильные заказы могут повысить боеготовность парка F-35 благодаря закупкам сырья и критически важных деталей крупными партиями и сокращению логистических задержек. Согласно отчету Управления государственной отчетности США, доля времени, когда F-35 могли выполнить по меньшей мере одну назначенную задачу, снизилась с 67% в 2021 финансовом году до 44% в 2025 году.

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