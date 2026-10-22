美国国防部与洛克希德·马丁公司就为美国武装部队采购至少850架F-35“闪电II”战斗机达成了一项为期10年的框架协议。五角大楼指出，该协议的落实取决于国会批准多年期采购并拨款，Defense News报道。

生产与投资

该协议包括一套初始备件，以及10年期飞机升级和维护套件供应。它还涵盖外国买家的订单。洛克希德·马丁公司表示，产量将维持在每年156架的水平。

五角大楼表示，作为美国作出长期承诺的交换，该公司将自行出资至少70亿美元，用于支持F-35项目的各项举措。洛克希德·马丁公司首席执行官吉姆·泰克莱特表示，订单的可预测性将有助于扩大产能、提高效率并加强供应链。

双方未披露该协议的总价值或单架飞机的价格。洛克希德·马丁公司表示，在国会就多年期采购和资金作出决定后，F-35联合项目办公室和该公司将在正式合同中商定条款、价格和时间表。该公司预计，长期定价和大批量生产折扣将为纳税人节省数十亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

签订合同的条件

平均而言，这项框架协议每年将提供85架供美国使用的飞机。这与五角大楼对2027财年的请求相符，而国会在2026财年为47架F-35提供了资金。

国会尚未批准本年度的完整国防预算。一项截至12月11日的临时政府拨款法案将支出维持在上一年度水平，并且总体上不允许五角大楼启动新项目或多年期采购。

洛克希德·马丁公司认为，通过大批量采购原材料和关键零部件并减少物流延误，稳定的订单能够提高F-35机队的战备水平。根据美国政府问责局的一份报告，F-35能够执行至少一项指定任务的时间占比，从2021财年的67%降至2025年的44%。

关注我们在