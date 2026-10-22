W Stanach Zjednoczonych Departament Obrony i Lockheed Martin uzgodniły 10-letnie porozumienie ramowe dotyczące co najmniej 850 myśliwców F-35 Lightning II dla amerykańskich sił zbrojnych. Jak zaznaczył Pentagon, jego realizacja zależy od zatwierdzenia przez Kongres wieloletnich zakupów i przyznania środków finansowych, poinformował Defense News.

Produkcja i inwestycje

Porozumienie obejmuje początkowy zestaw części zamiennych, a także 10 lat dostaw zestawów do modernizacji i obsługi technicznej samolotów. Obejmuje ono również zamówienia zagranicznych nabywców. Według Lockheed Martin produkcja ma utrzymać się na poziomie 156 samolotów rocznie.

W zamian za długoterminowe zobowiązanie Stanów Zjednoczonych firma samodzielnie sfinansuje co najmniej 7 mld dolarów inicjatyw wspierających program F-35, oświadczył Pentagon. Dyrektor generalny Lockheed Martin Jim Taiclet zaznaczył, że przewidywalność zamówień umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawę efektywności i wzmocnienie łańcuchów dostaw.

Strony nie ujawniły całkowitej wartości porozumienia ani ceny jednego samolotu. Lockheed Martin oświadczył, że Biuro Wspólnego Programu F-35 i firma uzgodnią warunki, ceny oraz harmonogramy w formalnym kontrakcie po decyzji Kongresu w sprawie wieloletnich zakupów i finansowania. Firma oczekuje, że długoterminowe ustalanie cen i rabaty za duże wolumeny produkcji pozwolą zaoszczędzić podatnikom miliardy dolarów.

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Warunki zawarcia kontraktu

Średnio porozumienie ramowe przewiduje 85 amerykańskich samolotów rocznie. Odpowiada to wnioskowi Pentagonu na rok fiskalny 2027, podczas gdy w roku fiskalnym 2026 Kongres sfinansował 47 F-35.

Kongres nie zatwierdził jeszcze pełnego budżetu obronnego na ten rok. Tymczasowa ustawa o finansowaniu rządu do 11 grudnia utrzymuje wydatki na poziomie poprzedniego roku i co do zasady nie pozwala Pentagonowi rozpoczynać nowych programów ani wieloletnich zakupów.

Lockheed Martin uważa, że stabilne zamówienia mogą zwiększyć gotowość bojową floty F-35 dzięki zakupom surowców i krytycznie ważnych części w dużych partiach oraz skróceniu opóźnień logistycznych. Według raportu amerykańskiego Government Accountability Office odsetek czasu, w którym F-35 mogły wykonać co najmniej jedno wyznaczone zadanie, spadł z 67% w roku fiskalnym 2021 do 44% w 2025 roku.

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