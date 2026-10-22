Пентагон і Lockheed погодили рамкову угоду щодо щонайменше 850 F-35 — Defense News

У США Міністерство оборони та Lockheed Martin погодили 10-річну рамкову домовленість щодо щонайменше 850 винищувачів F-35 Lightning II для американських збройних сил. Як зазначив Пентагон, її реалізація залежить від схвалення Конгресом багаторічної закупівлі та виділення коштів, повідомляє Defense News.

Виробництво та інвестиції

Домовленість передбачає початковий комплект запчастин, а також 10 років постачання комплектів модернізації й технічного обслуговування літаків. Вона також охоплює замовлення іноземних покупців. За даними Lockheed Martin, виробництво має зберегтися на рівні 156 літаків на рік.

В обмін на довгострокове зобов’язання США компанія самостійно профінансує щонайменше 7 млрд доларів ініціатив на підтримку програми F-35, заявив Пентагон. Гендиректор Lockheed Martin Джим Тайклет зазначив, що передбачуваність замовлень дасть змогу розширити виробничі потужності, підвищити ефективність і зміцнити ланцюги постачання.

Загальну вартість домовленості та ціну одного літака сторони не розкрили. Lockheed Martin заявила, що Офіс спільної програми F-35 і компанія погодять умови, ціни та графіки у формальному контракті після рішення Конгресу щодо багаторічної закупівлі й фінансування. Компанія очікує, що довгострокове ціноутворення та знижки за великі обсяги виробництва заощадять платникам податків мільярди доларів.

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Умови для укладення контракту

У середньому рамкова домовленість передбачає 85 американських літаків щороку. Це відповідає запиту Пентагону на 2027 фінансовий рік, тоді як у 2026 фінансовому році Конгрес профінансував 47 F-35.

Конгрес ще не затвердив повний оборонний бюджет на рік. Тимчасовий закон про фінансування уряду до 11 грудня зберігає витрати на рівні попереднього року та загалом не дозволяє Пентагону розпочинати нові програми або багаторічні закупівлі.

Lockheed Martin вважає, що стабільні замовлення можуть підвищити боєготовність флоту F-35 завдяки закупівлям сировини й критично важливих деталей великими партіями та скороченню логістичних затримок. За даними звіту Управління урядової підзвітності США, частка часу, коли F-35 могли виконати щонайменше одне призначене завдання, знизилася з 67% у 2021 фінансовому році до 44% у 2025-му.

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