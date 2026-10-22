В Акабе на дне Красного моря находится подводный военный музей, в котором представлено 21 единица техники

В иорданском городе Акаба на дне Красного моря работает подводный военный музей, состоящий из 21 единицы военной техники, расположенной в боевом порядке на глубине до 24 метров.

Экспозицию, в которую входят танки, вертолёты, бронеавтомобили и зенитные установки, затопили для создания искусственного рифа и снижения туристической нагрузки на природные коралловые рифы. Затопленные объекты уже стали домом для кораллов, мурен, рыб-попугаев, крылаток и других морских организмов, а осмотреть их можно с помощью погружения с аквалангом или с лодок с прозрачным дном.

Источник: Discover Wildlife.

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