欧洲人权法院驳回了有关意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼在税务欺诈案中被定罪是否公正的申诉。法院认定，未能证明审理此案的意大利最高上诉法院合议庭缺乏公正性，ANSA English报道。

针对法官的申诉

2013年，意大利最高上诉法院维持了贝卢斯科尼因在其媒体帝国2002年和2003年的税务事务中协助逃税而被判有罪的判决。随着判决生效，附加处罚也随之生效：贝卢斯科尼失去了参议院席位，并被禁止担任公职直至2018年。

贝卢斯科尼向欧洲人权法院提出申诉，称参与审理的一名法官并不公正。他援引该法官就此案接受媒体采访一事，以及第三方所称该法官针对他的所谓敌对言论。

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欧洲人权法院的裁决

欧洲人权法院裁定，贝卢斯科尼未能证明最高上诉法院合议庭的组成缺乏公正性，尤其是被分配审理其案件的部门负责人缺乏公正性。法院以明显缺乏依据或提交逾期为由，驳回了贝卢斯科尼的其他申诉。

贝卢斯科尼于2023年去世后，其继承人继续了诉讼程序。最初的四年刑期被减至一年，这位前总理以社区服务的形式服完刑期。

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