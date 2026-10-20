В Молдове вновь задержали украинских пограничников

В Молдове возле села Василке Сорокского района задержали двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые пересекли границу на реке Днестр во время операции по задержанию гражданина Украины. Это уже второй подобный случай за последние семь дней.

Беглец, которого преследовали украинские силовики, попросил убежища в Молдове.

Задержанных сотрудников ГПСУ доставили в штаб-квартиру Сорокского сектора пограничной полиции для оформления инцидента, а по факту незаконного пересечения государственной границы возбудили уголовное дело.

Источник: NewsMaker.

В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые, по данным молдавской стороны, пересекли государственную границу на моторной лодке. Это произошло 15 октября вблизи села Голошница, когда сотрудники пытались задержать гражданина Украины. Местная прокуратура решила возбудить уголовное дело в связи с возможным незаконным пересечением границы.

Молдавская сторона вернула Украине двух украинских пограничников, задержанных 15 октября во время преследования уклониста на реке Днестр.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо-реакцию в Администрацию Государственной пограничной службы Украины с требованием провести служебную проверку инцидента на границе с Молдовой. Поводом послужили публикации в СМИ о госпитализации 49-летнего киевлянина, который заявил о избиении и попытке его утопить со стороны пограничников во время попытки переплыть реку Днестр вблизи села Голошница.

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