W Mołdawii ponownie zatrzymano ukraińskich strażników granicznych

W Mołdawii, w pobliżu wsi Wasylke w rejonie Sorok, zatrzymano dwóch funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, którzy przekroczyli granicę na rzece Dniestr podczas operacji mającej na celu zatrzymanie obywatela Ukrainy. To już drugi podobny przypadek w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Uciekinier, którego ścigali ukraińscy funkcjonariusze, poprosił o azyl w Mołdawii.

Zatrzymanych funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy przewieziono do siedziby sektora granicznego w Sorokach w celu sporządzenia protokołu z incydentu, a w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej wszczęto postępowanie karne.

Źródło: NewsMaker.

W Mołdawii zatrzymano dwóch ukraińskich strażników granicznych, którzy – według informacji strony mołdawskiej – przekroczyli granicę państwową na motorówce. Doszło do tego 15 października w pobliżu wsi Golośnica, kiedy funkcjonariusze próbowali zatrzymać obywatela Ukrainy. Lokalna prokuratura postanowiła wszcząć postępowanie karne w związku z możliwym nielegalnym przekroczeniem granicy.

Strona mołdawska zwróciła Ukrainie dwóch ukraińskich strażników granicznych, zatrzymanych 15 października podczas pościgu za osobą uchylającą się od służby na rzece Dniestr.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował pismo z reakcją do Administracji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy z żądaniem przeprowadzenia służbowego dochodzenia w sprawie incydentu na granicy z Mołdawią. Powodem były doniesienia mediów o hospitalizacji 49-letniego mieszkańca Kijowa, który twierdził, że został pobity i że straż graniczna próbowała go utopić podczas próby przepłynięcia rzeki Dniester w pobliżu wsi Hołosznica.

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