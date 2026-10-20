Німеччина планує посилити мовний тест для іммігрантів — The Local Germany

Міністерство внутрішніх справ Німеччини планує з 1 листопада посилити правила складання німецького тесту для іммігрантів — Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ). Зміни стосуватимуться учасників державних інтеграційних курсів: іспит не вважатимуть складеним, якщо кандидат пропустить один із його розділів, навіть за високих результатів в інших частинах. Про це повідомляє The Local Germany.

Як змінять оцінювання

Нині учасник може отримати загальний рівень B1 або A2, якщо виконає вимоги в усній частині та щонайменше в одному з двох письмових компонентів: блоці аудіювання й читання або письмі. За запланованими правилами сильні результати в одних завданнях не компенсуватимуть відсутність виконання іншого розділу.

У МВС заявили, що мета нововведення — посилити захищеність тесту та запобігти зловживанням. Відомство стверджує, що кількість спроб шахрайства зростає, зокрема через поширення в інтернеті матеріалів із завданнями та відповідями для аудіювання і читання.

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Що відомо про тест

DTZ є підсумковим мовним іспитом для учасників державних інтеграційних курсів у Німеччині. Він перевіряє навички аудіювання, читання, письма та говоріння в повсякденних ситуаціях. Торік його складали 318 550 осіб: рівня B1 досягли 175 193 кандидати, або 55%, рівня A2 — 102 663 людини, або 32,2%, а 40 694 учасники, або 12,8%, не досягли A2.

Складання DTZ на рівень B1 разом із тестом «Життя в Німеччині» дає право отримати сертифікат про проходження інтеграційного курсу. Його також можуть використовувати для виконання мовних та інтеграційних вимог у деяких процедурах, зокрема для отримання дозволу на постійне проживання.

За даними видання, представник МВС не зміг назвати кількість виявлених випадків порушень, а оприлюднених даних про масштаби шахрайства саме на DTZ наразі немає. Окремо поліція Нюрнберга раніше повідомляла про розслідування мережі, яку підозрювали у використанні підставних осіб із підробленими документами для складання мовних і натуралізаційних іспитів; це розслідування стосувалося іншої схеми.

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