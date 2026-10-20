Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym stwierdził, że Europa może zniknąć, jeśli nie rozwiąże kwestii imigracji. Odpowiadając na pytanie, czy edukacja może powstrzymać zamieszki, powiedział, że przyczyną jest imigracja.

Jak podaje Anadolu Agency, Trump stwierdził, że europejskie kraje powinny uporządkować swoje sprawy, w przeciwnym razie Europy nie będzie.

Wypowiedzi o Francji i Włoszech

Prezydent USA powołał się na niedawne protesty we Francji. Stwierdził, że nie były to jedynie zamieszki ani protest, lecz pełnoskalowa rewolucja, która, według niego, trwa. Jest to własna ocena Trumpa.

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Wspomniał także o Włoszech, gdzie, jak powiedział, podobne wydarzenia mają miejsce na mniejszą skalę. Trump stwierdził, że z kraju należy wydalić ludzi, których nazwał uczestnikami powstania, i dodał, że w przeciwnym razie Francji nie będzie.

Pytanie o Le Pen

Zapytany, czy poprze Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji, Trump odpowiedział, że jej nie zna i nie spotkał się z nią. Jednocześnie powiedział, że jego zdaniem Le Pen została źle potraktowana. Trump stwierdził także, że działania wobec niej wyglądały, w jego opinii, na polityczne wykorzystanie władzy.

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