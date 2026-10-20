Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что Европа может исчезнуть, если не решит вопрос иммиграции. Отвечая на вопрос о том, может ли образование остановить беспорядки, он сказал, что причиной является иммиграция.

Как сообщает Anadolu Agency, Трамп заявил, что европейским странам следует привести свои дела в порядок, иначе Европы не останется.

Заявления о Франции и Италии

Президент США сослался на недавние протесты во Франции. Он заявил, что это были не просто беспорядки или протест, а полномасштабная революция, которая, по его словам, продолжается. Это собственная оценка Трампа.

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Он также упомянул Италию, где, по его словам, подобные события происходят в меньшем масштабе. Трамп заявил, что из страны нужно выслать людей, которых он назвал участниками мятежа, и добавил, что иначе Франции не останется.

Вопрос о Ле Пен

На вопрос, поддержит ли он Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в следующем году, Трамп ответил, что не знает ее и не встречался с ней. При этом он сказал, что, по его мнению, с Ле Пен плохо обошлись. Трамп также заявил, что действия в отношении нее, по его мнению, выглядели как политическое использование власти.

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