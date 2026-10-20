Президент Трамп заявив, що Європа може зникнути через імміграцію — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що Європа може зникнути, якщо не вирішить питання імміграції. Відповідаючи на запитання про те, чи може освіта зупинити заворушення, він сказав, що причина полягає в імміграції.

Як повідомляє Anadolu Agency, Трамп заявив, що європейським країнам слід привести свої справи до ладу, інакше Європи не залишиться.

Заяви про Францію та Італію

Президент США послався на недавні протести у Франції. Він заявив, що це були не просто заворушення чи протест, а повномасштабна революція, яка, за його словами, триває. Це є оцінкою самого Трампа.

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Також він згадав Італію, де, за його словами, подібні події відбуваються в меншому масштабі. Трамп заявив, що з країни потрібно вислати людей, яких він назвав учасниками заколоту, і додав, що інакше Франції не залишиться.

Питання про Ле Пен

На запитання, чи підтримає він Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції наступного року, Трамп відповів, що не знає її та не зустрічався з нею. Водночас він сказав, що, на його думку, з Ле Пен погано повелися. Трамп також заявив, що дії щодо неї, на його думку, виглядали як політичне використання влади.

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