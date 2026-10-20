Manfred Weber został ponownie wybrany przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Polski europoseł Andrzej Halicki zachował również stanowisko wiceprzewodniczącego największej frakcji w Parlamencie Europejskim na kolejne dwa i pół roku, poinformował RMF24.

Skład nowych władz

We wtorek Europejska Partia Ludowa wybrała prezydium frakcji, w którego skład wchodzą przewodniczący i dziesięciu zastępców. Niemiecki polityk Weber kieruje frakcją EPL od 2014 roku, a od czterech lat jest również przewodniczącym całej Europejskiej Partii Ludowej. W 2022 roku zastąpił na tym stanowisku obecnego premiera Polski Donalda Tuska.

Oprócz Halickiego wiceprzewodniczącymi frakcji zostali François-Xavier Bellamy z Francji, Esther Lakos z Węgier, Jeroen Lenaers z Niderlandów, Dolors Montserrat z Hiszpanii, Siegfried Mureșan z Rumunii, Massimiliano Salini z Włoch, Tomas Tobé ze Szwecji, Romana Tomc ze Słowenii oraz Željana Zovko z Chorwacji.

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Rola Andrzeja Halickiego

Andrzej Halicki jest szefem delegacji polskich partii Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe we frakcji EPL. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego od 2019 roku, a w tym samym roku stanął na czele polskiej delegacji w EPL. Stanowisko wiceprzewodniczącego frakcji pełni od 2024 roku.

Halicki koordynuje pracę EPL w pięciu komisjach zajmujących się między innymi handlem, obronnością, polityką zagraniczną, polityką rozwojową i prawami człowieka. Przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim pojawiały się przypuszczenia o możliwym osłabieniu pozycji Webera; wśród potencjalnych następców wymieniano także Halickiego.

Kolejnym zadaniem EPL, według RMF24, jest utrzymanie stanowiska przewodniczącej Parlamentu Europejskiego dla Roberty Metsoli. Kadencja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego trwa dwa i pół roku, a głosowanie odbywa się po wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w połowie pięcioletniej kadencji organu ustawodawczego.

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