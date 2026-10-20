曼弗雷德·韦伯再次当选欧洲议会欧洲人民党党团主席。波兰欧洲议会议员安杰伊·哈利茨基也保留了欧洲议会最大党团副主席一职，任期为未来两年半，RMF24报道。

新领导层组成

欧洲人民党于周二选举产生党团主席团，其中包括一名主席和十名副主席。德国政治家韦伯自2014年以来一直领导欧洲人民党党团，过去四年还担任整个欧洲人民党的主席。2022年，他接替现任波兰总理唐纳德·图斯克担任这一职务。

除哈利茨基外，党团副主席还包括来自法国的弗朗索瓦-泽维尔·贝拉米、来自匈牙利的埃斯泰尔·拉科什、来自荷兰的耶伦·莱纳斯、来自西班牙的多洛尔斯·蒙特塞拉特、来自罗马尼亚的齐格弗里德·穆雷尚、来自意大利的马西米利亚诺·萨利尼、来自瑞典的托马斯·托贝、来自斯洛文尼亚的罗马娜·托姆茨以及来自克罗地亚的热莉亚娜·佐夫科。

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安杰伊·哈利茨基的角色

安杰伊·哈利茨基是欧洲人民党党团内波兰公民联盟和波兰人民党代表团的负责人。他自2019年起担任欧洲议会议员，并于同年出任欧洲人民党内波兰代表团团长。自2024年起，他担任党团副主席。

哈利茨基协调欧洲人民党在五个委员会中的工作，这些委员会尤其涉及贸易、国防、外交政策、发展政策和人权。在欧洲议会投票前，曾有关于韦伯地位可能被削弱的猜测；哈利茨基也被列为潜在继任者之一。

据RMF24报道，欧洲人民党的下一项任务是确保罗伯塔·梅措拉继续担任欧洲议会议长。欧洲议会议长的任期为两年半，投票在欧洲议会选举后以及立法机构五年任期的中期举行。

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