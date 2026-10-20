Манфреда Вебера повторно избрали главой фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте. Польский евродепутат Анджей Халицкий также сохранил должность заместителя главы крупнейшей фракции Европарламента на следующие два с половиной года, сообщает RMF24.

Состав нового руководства

Во вторник Европейская народная партия избрала президиум фракции, в который входят глава и десять заместителей. Немецкий политик Вебер возглавляет фракцию ЕНП с 2014 года, а в течение последних четырех лет также является председателем всей Европейской народной партии. В 2022 году он сменил на этой должности нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска.

Помимо Халицкого, заместителями главы фракции стали Франсуа-Ксавье Беллами из Франции, Эстер Лакош из Венгрии, Йерун Ленарс из Нидерландов, Долорс Монтсеррат из Испании, Зигфрид Мурешан из Румынии, Массимилиано Салини из Италии, Томас Тобе из Швеции, Романа Томц из Словении и Желяна Зовко из Хорватии.

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Роль Анджея Халицкого

Анджей Халицкий является руководителем делегации польских партий «Гражданская коалиция» и Польская крестьянская партия во фракции ЕНП. Он работает депутатом Европарламента с 2019 года и тогда же возглавил польскую делегацию в ЕНП. Должность заместителя главы фракции он занимает с 2024 года.

Халицкий координирует работу ЕНП в пяти комитетах, которые занимаются, в частности, торговлей, обороной, внешней политикой, политикой развития и правами человека. Перед голосованием в Европарламенте высказывались предположения о возможном ослаблении позиций Вебера; среди потенциальных преемников называли и Халицкого.

Следующей задачей ЕНП, по данным RMF24, является сохранение должности председателя Европарламента за Робертой Метсолой. Срок полномочий председателя Европарламента составляет два с половиной года, а голосование проходит после выборов в Европарламент и в середине пятилетнего мандата законодательного органа.

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