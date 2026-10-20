Crystal Ball zmienił 28 prognoz na korzyść demokratów — The Hill

W USA bezpartyjny prognostyk wyborczy Sabato’s Crystal Ball zmienił oceny 28 wyścigów do Izby Reprezentantów na korzyść Partii Demokratycznej na dwa tygodnie przed wyborami środka kadencji. Według nowych ocen prognostyka demokraci mają więcej niż wymagane do większości 218 miejsc nawet bez zwycięstwa w okręgach ocenianych jako wyrównane, informuje The Hill.

Zmiany w ocenach okręgów

Sabato’s Crystal Ball, będący częścią Centrum Polityki Uniwersytetu Wirginii, przeniósł sześć wyścigów z kategorii bezpiecznych dla republikanów do kategorii prawdopodobnego zwycięstwa republikanów. Kolejne sześć wyścigów zmieniło ocenę z prawdopodobnego zwycięstwa republikanów na przewagę republikanów, a jeden — z przewagi Partii Republikańskiej do kategorii wyrównanych szans.

Jednocześnie dziewięć wyścigów przeszło z kategorii wyrównanych szans do przewagi demokratów, a kolejne sześć — z przewagi demokratów do prawdopodobnego zwycięstwa Partii Demokratycznej. Redaktor zarządzający Crystal Ball Kyle Kondik napisał, że utrzymanie Izby Reprezentantów przez republikanów byłoby niespodzianką, podobnie jak sytuacja, w której demokraci nie zdobyliby wyraźnej większości.

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Kluczowe okręgi

W Iowa prognostyk ocenił trzy z czterech okręgów do Izby Reprezentantów jako takie, w których przewagę mają demokraci; republikanie obecnie kontrolują wszystkie cztery mandaty stanu. Również 1. i 6. okręg Arizony, reprezentowane przez republikanów, przeniesiono do kategorii z przewagą demokratów.

W Teksasie otwarty 35. okręg przeniesiono z kategorii przewagi republikanów do kategorii wyrównanych szans. W Karolinie Północnej kampanię demokraty Dona Davisa o reelekcję w 1. okręgu oceniono jako taką, w której przewaga jest po stronie demokratów. Z 15 okręgów, których granice republikanie niedawno zmienili na swoją korzyść, tylko trzy mają status bezpiecznych dla Partii Republikańskiej.

Kondik zwrócił również uwagę na możliwe niespodzianki w okręgach, które wcześniej nie były uznawane za konkurencyjne: chodzi między innymi o reelekcję republikanów Victorii Spartz w Indianie, Mike’a Flooda w Nebrasce oraz Jeffa Van Drewa w New Jersey. Według Kondika kandydaci demokratów wyprzedzili republikanów pod względem pozyskanych środków w sprawozdaniach za trzeci kwartał, co osłabiło przewagę Partii Republikańskiej w wydatkach zewnętrznych na kampanie.

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