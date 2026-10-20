Parlament Czarnogóry w Podgoricy przyjął zmiany konstytucyjne przewidujące kontrolę uczciwości kandydatów na stanowiska premiera i członków rządu przed ich zgłoszeniem. Celem nowego rozwiązania jest wykrywanie potencjalnych konfliktów interesów oraz podejmowanie przewidzianych prawem działań w celu wyeliminowania takich ryzyk.

Jak informuje Balkan Insight, inicjatywę poparły koalicja rządząca, niezależni posłowie oraz jeden poseł opozycyjnego Sojuszu Europejskiego. Największa opozycyjna Demokratyczna Partia Socjalistów oraz proserbska Demokratyczna Partia Ludowa nie były obecne podczas głosowania.

Szczegóły kontroli określi ustawa

Rząd zgodził się również wprowadzić dodatkową poprawkę konstytucyjną na żądanie niezależnych posłów, Sojuszu Europejskiego i partii Zjednoczona Akcja Reformatorska. Przewiduje ona przyjęcie odrębnych przepisów, które szczegółowo określą procedurę przeprowadzania kontroli uczciwości.

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Wicepremier ds. systemu politycznego, sprawiedliwości i walki z korupcją Momo Koprivica oświadczył, że zasady nie będą zabraniać właścicielom firm obejmowania stanowisk premiera lub ministra. Jednocześnie będą oni musieli wybrać między funkcją publiczną a kontynuowaniem interesów z państwem.

Stanowisko opozycji i negocjacje z UE

Demokratyczna Partia Socjalistów sprzeciwiła się zarówno pierwotnej, jak i zaktualizowanej wersji propozycji. Partia uważa, że takie kontrole powinny być regulowane ustawą, przeprowadzane przed wyborami, a procedura powinna być oparta na jasnych kryteriach i gwarancjach prawnych.

Przyjęte zmiany są postrzegane jako krok w kierunku wypełnienia przez Czarnogórę zobowiązań wynikających z rozdziału 23 negocjacji akcesyjnych z UE, który obejmuje wymiar sprawiedliwości, prawa podstawowe, praworządność, walkę z korupcją i rozliczalność urzędników. Po tymczasowym zamknięciu kolejnych trzech rozdziałów 12 października Czarnogóra tymczasowo zamknęła 21 z 33 rozdziałów negocjacyjnych.

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