黑山议会在波德戈里察通过了宪法修正案，规定在提名前对总理和政府成员职位的候选人进行廉正审查。这项新举措旨在发现潜在的利益冲突，并采取法律规定的措施消除这些风险。

据Balkan Insight报道，该倡议得到执政联盟、独立议员以及一名来自反对党欧洲联盟的议员支持。最大的反对党社会主义者民主党和亲塞尔维亚的民主人民党在投票期间未出席。

审查细节将由法律规定

应独立议员、欧洲联盟和联合改革行动党要求，政府还同意提出一项额外的宪法修正案。该修正案规定通过专门立法，详细确定开展廉正审查的程序。

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主管政治制度、司法和反腐败事务的副总理莫莫·科普里维察表示，这些规则不会禁止企业所有者担任总理或部长。同时，他们必须在公职和继续与国家开展商业活动之间作出选择。

反对党立场与欧盟谈判

社会主义者民主党反对该提案的初始版本和更新版本。该党认为，此类审查应由法律规范，在选举前进行，并应通过明确标准和法律保障确保程序落实。

通过的修正案被视为黑山履行欧盟入盟谈判第23章义务的一步，该章节涵盖司法制度、基本权利、法治、反腐败和官员问责制。在10月12日暂时关闭另外三个章节后，黑山已暂时关闭33个谈判章节中的21个。

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