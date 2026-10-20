Парламент Черногории в Подгорице принял конституционные изменения, предусматривающие проверку добропорядочности кандидатов на должности премьер-министра и членов правительства до их выдвижения. Цель нововведения — выявлять потенциальные конфликты интересов и принимать предусмотренные законом меры для устранения таких рисков.

Как сообщает Balkan Insight, инициативу поддержали правящая коалиция, независимые депутаты и один депутат от оппозиционного Европейского альянса. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия социалистов и просербская Демократическая народная партия не присутствовали во время голосования.

Детали проверок определит закон

Правительство также согласилось внести дополнительную конституционную поправку по требованию независимых депутатов, Европейского альянса и партии «Объединённое реформаторское действие». Она предусматривает принятие отдельного законодательства, которое подробно установит порядок проведения проверок добропорядочности.

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Вице-премьер-министр по вопросам политической системы, юстиции и борьбы с коррупцией Момо Копривица заявил, что правила не будут запрещать владельцам бизнеса занимать должности премьер-министра или министра. В то же время им придётся выбрать между государственной должностью и продолжением бизнеса с государством.

Позиция оппозиции и переговоры с ЕС

Демократическая партия социалистов выступила против первоначального и обновлённого вариантов предложения. В партии считают, что такие проверки следует регулировать законом, проводить до выборов, а процедуру обеспечить чёткими критериями и правовыми гарантиями.

Принятые изменения рассматриваются как шаг к выполнению Черногорией обязательств по главе 23 переговоров о вступлении в ЕС, которая охватывает судебную систему, основные права, верховенство права, противодействие коррупции и подотчётность должностных лиц. После временного закрытия ещё трёх глав 12 октября Черногория временно закрыла 21 из 33 переговорных глав.

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