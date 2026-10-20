Cypr może kupić w Izraelu statki i uzbrojenie za 150 mln euro — Cyprus Mail
Cypr może zawrzeć z izraelskimi firmami Israel Shipyards i Rafael umowę o wartości około 150 mln euro na dostawę jednostek marynarki wojennej i systemów uzbrojenia. Jak informuje Cyprus Mail, powołując się na izraelskie wydanie finansowe Calcalist, dokument ma zostać podpisany w najbliższych tygodniach po rozmowach ministerstw obrony obu państw.
Jednostki dla Gwardii Narodowej
Według Calcalist Israel Shipyards ma dostarczyć jednostki dla dowództwa marynarki wojennej Gwardii Narodowej Cypru, a Rafael Advanced Defense Systems — systemy uzbrojenia dla tych jednostek. Poinformowano, że rozmowy są prowadzone w formule umowy międzyrządowej.
Jednocześnie ani ministerstwo obrony Cypru, ani izraelski resort obrony nie potwierdziły publicznie zgłoszonego zakupu. Źródła w cypryjskim resorcie obrony potwierdziły Cyprus Mail, że istnieje porozumienie w sprawie zakupu w Izraelu okrętu patrolowego.
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Poprzednie zakupy
W informacji Calcalist nie sprecyzowano liczby i typów jednostek, ich uzbrojenia ani harmonogramu dostaw. Obie izraelskie firmy odmówiły komentarza na temat tych informacji.
Israel Shipyards dostarczyła już Cyprowi 62-metrowy okręt patrolowy, który dotarł do kraju w styczniu 2018 roku i został wprowadzony do służby w tym samym miesiącu. Według doniesień zakupiono go za około 44 mln euro. Jednostka miała wzmocnić możliwości Cypru w zakresie patrolowania wyłącznej strefy ekonomicznej, ochrony morskiej infrastruktury energetycznej i wspierania regionalnego bezpieczeństwa morskiego.
Okręt jest wyposażony w radar, systemy dowodzenia i kontroli oraz dwa morskie moduły bojowe Typhoon produkcji Rafael. Gwardia Narodowa ma również izraelskie systemy obrony powietrznej BARAK MX, przeciwpancerne pociski SPIKE LR2 oraz karabiny szturmowe Tavor używane przez komandosów.