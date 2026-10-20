Кипр может заключить с израильскими компаниями Israel Shipyards и Rafael соглашение ориентировочной стоимостью 150 млн евро о поставке военно-морских судов и систем вооружения. Как сообщает Cyprus Mail со ссылкой на израильское финансовое издание Calcalist, документ ожидают подписать в ближайшие недели после переговоров оборонных ведомств двух стран.

Суда для Национальной гвардии

По данным Calcalist, Israel Shipyards должна поставить суда для военно-морского командования Национальной гвардии Кипра, а Rafael Advanced Defense Systems — системы вооружения для них. Сообщается, что переговоры ведутся в формате межправительственного соглашения.

В то же время ни министерство обороны Кипра, ни израильское оборонное ведомство публично не подтверждали сообщенную закупку. Источники в оборонном ведомстве Кипра подтвердили Cyprus Mail, что существует договоренность о приобретении в Израиле патрульного судна.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие закупки

Количество и типы судов, их вооружение и график поставок в сообщении Calcalist не уточняются. Обе израильские компании отказались комментировать эту информацию.

Israel Shipyards уже поставляла Кипру патрульное судно длиной 62 метра, которое прибыло в страну в январе 2018 года и было введено в эксплуатацию в том же месяце. По сообщениям, его приобрели примерно за 44 млн евро. Судно должно было усилить возможности Кипра по патрулированию исключительной экономической зоны, защите морской энергетической инфраструктуры и содействию региональной морской безопасности.

Корабль оснащен радаром, системами командования и управления, а также двумя морскими боевыми модулями Typhoon производства Rafael. На вооружении Национальной гвардии также имеются израильские системы противовоздушной обороны BARAK MX, противотанковые ракеты SPIKE LR2 и штурмовые винтовки Tavor, используемые коммандос.

Читай нас в