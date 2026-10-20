塞浦路斯可能与以色列公司Israel Shipyards和Rafael签署一项价值约1.5亿欧元的协议，采购海军舰艇和武器系统。据《塞浦路斯邮报》报道，援引以色列财经媒体Calcalist的消息，该文件预计将在两国国防部门谈判后于未来几周内签署。

供国民警卫队使用的舰艇

据Calcalist报道，Israel Shipyards将为塞浦路斯国民警卫队海军司令部提供舰艇，Rafael Advanced Defense Systems将为这些舰艇提供武器系统。据称，谈判正以政府间协议的形式进行。

与此同时，塞浦路斯国防部和以色列国防部门均未公开证实所报道的采购。塞浦路斯国防部门的消息人士向《塞浦路斯邮报》证实，双方已达成从以色列购买一艘巡逻舰的协议。

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此前的采购

Calcalist的报道未说明舰艇的数量和类型、其武器配置以及交付时间表。两家以色列公司均拒绝就这一信息发表评论。

Israel Shipyards此前已向塞浦路斯交付一艘62米长的巡逻舰，该舰于2018年1月抵达该国，并于同月投入使用。据报道，其购买价格约为4400万欧元。该舰旨在增强塞浦路斯巡逻专属经济区、保护海上能源基础设施以及促进区域海上安全的能力。

该舰配备雷达、指挥与控制系统，以及两套由Rafael生产的Typhoon海军作战模块。国民警卫队还装备了以色列BARAK MX防空系统、SPIKE LR2反坦克导弹和突击队员使用的Tavor突击步枪。

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