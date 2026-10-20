在比利时布鲁塞尔，北约决定通过增派巡逻机、雷达系统和无人机，加强其在黑海的存在。正如RMF24报道，该决定是在该地区发生一系列针对船只的致命无人机袭击后作出的。

北约总部的讨论

北大西洋理事会在联盟总部审议了黑海安全问题。除飞机、无人机和雷达外，北约成员国已经派遣或计划派遣情报数据分析专家以及用于调查爆炸物痕迹的小组。

据路透社援引北约军事发言人、美国陆军上校马丁·L·奥唐奈的话报道，联盟没有点名对近期袭击负责的国家。与此同时，军事分析人士认为，这些袭击几乎肯定是俄罗斯实施的。俄罗斯，这一侵略国，尚未承认对这些事件负责。

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罗马尼亚和保加利亚附近的袭击

上周，在罗马尼亚黑海沿岸附近两艘化学品油轮遭无人机袭击后，7名海员失踪。船上发生火灾。

在此前十天内，罗马尼亚和邻国保加利亚沿岸至少还有5艘货船遭到袭击，两国均为北约成员国。至少23名海员失踪或死亡。

联盟发言人艾莉森·哈特表示，北约已经加强了在东翼的存在，包括部署反无人机能力。她说，成员国仍然团结一致，并准备应对威胁，保护约10亿联盟国家居民的安全。

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