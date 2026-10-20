НАТО усилит присутствие в Черном море после атак на суда — RMF24

В Брюсселе, Бельгия, НАТО приняло решение усилить присутствие в Черном море дополнительными патрульными самолетами, радиолокационными системами и беспилотниками. Как сообщает RMF24, решение было принято после серии смертоносных атак дронов на суда в регионе.

Обсуждение в штаб-квартире НАТО

Североатлантический совет рассмотрел вопрос безопасности в Черном море в штаб-квартире Альянса. Помимо самолетов, дронов и радаров, государства НАТО уже направили или планируют направить специалистов по анализу разведывательных данных и группы для исследования следов взрывчатых веществ.

По данным Reuters, которое сослалось на военного представителя НАТО, полковника армии США Мартина Л. О'Доннелла, Альянс не назвал страну, ответственную за последние нападения. В то же время военные аналитики считают, что атаки почти наверняка осуществила Россия. Россия, государство-агрессор, не брала на себя ответственность за эти инциденты.

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Атаки у Румынии и Болгарии

На прошлой неделе после атаки беспилотников на два химических танкера у румынского побережья Черного моря пропали без вести семеро моряков. На борту судов возникли пожары.

В течение предыдущих десяти дней у берегов Румынии и соседней Болгарии, которые являются членами НАТО, были атакованы по меньшей мере пять других грузовых судов. По меньшей мере 23 моряка пропали без вести или погибли.

Представительница Альянса Эллисон Харт заявила, что НАТО уже усилило свое присутствие на восточном фланге, в том числе средствами противодействия дронам. По ее словам, государства-члены остаются сплоченными и готовы реагировать на угрозы и защищать безопасность около миллиарда жителей стран Альянса.

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