W Polsce głosowanie w Sejmie w sprawie pociągnięcia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu wstępnie zaplanowano na koniec listopada. Poinformował o tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podaje RMF24.

Jak przekazał Czarzasty, w listopadzie obecnie przewidziano dwa posiedzenia niższej izby polskiego parlamentu — 5–6 listopada oraz 17–19 listopada. Oświadczył, że przed głosowaniem należy wyjaśnić wszystkie kwestie związane z procedurą, a odpowiedzi przedstawi na oddzielnej konferencji prasowej.

Zarzuty wobec prezesa NBP

Autorzy wstępnego wniosku zarzucają Glapińskiemu naruszenie konstytucji i ustaw. Wśród zarzutów są pośrednie finansowanie deficytu budżetowego poprzez skup aktywów w latach 2020–2021, przeprowadzenie takiego skupu bez właściwego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, interwencje walutowe bez analogicznego zezwolenia Zarządu NBP, a także naruszenie wymogu politycznej bezstronności prezesa banku.

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Sam Glapiński oświadczył w październiku, że prace komisji parlamentarnej nie mają podstaw, szkodzą wewnętrznym interesom Polski i mogą negatywnie wpłynąć na stosunki międzynarodowe. Wcześniej Narodowy Bank Polski nazwał zarzuty całkowicie bezpodstawnymi. W 2024 roku Glapiński również informował, że NBP nie będzie uczestniczył w procedurze w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Procedura w Sejmie

W październiku Komisja Sejmowa Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie dotyczące wstępnego wniosku o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności konstytucyjnej. Ustawa o Trybunale Stanu przewiduje, że odpowiednią decyzję Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 230 posłów. Zgodnie z ustawą taka decyzja oznacza również zawieszenie urzędnika w wykonywaniu obowiązków.

Jednocześnie w 2024 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy dotyczące zawieszenia prezesa NBP oraz rodzaju większości wymaganej do podjęcia decyzji, wskazując na większość trzech piątych głosów. Orzeczenie trybunału opublikowano w „Dzienniku Ustaw”. Druga i ostatnia kadencja Glapińskiego na czele NBP upływa w czerwcu 2028 roku.

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