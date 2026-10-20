波兰众议院就将波兰国家银行行长亚当·格拉平斯基提交国家法庭追究责任进行的投票，暂定于11月底举行。众议院议长弗沃季米日·恰尔扎斯特表示，RMF24报道。

恰尔扎斯特表示，11月目前安排了波兰议会下院两次会议，分别为11月5日至6日和11月17日至19日。他称，在投票前必须厘清与程序有关的所有问题，他将在另一场新闻发布会上公布答复。

针对波兰国家银行行长的指控

初步提案的作者指控格拉平斯基违反宪法和法律。指控包括：通过在2020年至2021年间购买资产间接为预算赤字融资；未经货币政策委员会适当授权进行此类购买；未经波兰国家银行管理委员会类似授权进行外汇干预；以及违反银行行长应保持政治中立的要求。

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格拉平斯基本人10月表示，议会委员会的工作没有依据，损害波兰的内部利益，并可能对国际关系产生负面影响。波兰国家银行此前称，这些指控完全没有根据。2024年，格拉平斯基还表示，由于宪法法庭的一项裁决，波兰国家银行不会参与该程序。

众议院程序

10月，众议院宪法责任委员会通过了关于初步提案的报告，该提案旨在追究波兰国家银行行长的宪法责任。国家法庭法规定，众议院须在至少230名议员出席的情况下，以绝对多数票通过相关决定。根据法律，这一决定也意味着暂停该官员履行职责。

与此同时，2024年宪法法庭对有关暂停波兰国家银行行长职务的规定以及通过决定所需的多数类型提出质疑，并指出应为五分之三多数票。该法庭的裁决已在《Dziennik Ustaw》上公布。格拉平斯基担任波兰国家银行行长的第二个也是最后一个任期将于2028年6月届满。

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