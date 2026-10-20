В Польше голосование Сейма по вопросу привлечения председателя Национального банка Польши Адама Глапиньского к ответственности перед Государственным трибуналом предварительно запланировали на конец ноября. Об этом сообщил маршалок Сейма Влодзимеж Чарзастый, передает RMF24.

По словам Чарзастого, в ноябре пока предусмотрены два заседания нижней палаты польского парламента — 5–6 ноября и 17–19 ноября. Он заявил, что до голосования должны быть выяснены все вопросы, связанные с процедурой, а ответы он представит на отдельной пресс-конференции.

Обвинения против главы НБП

Авторы предварительного представления обвиняют Глапиньского в нарушении конституции и законов. Среди обвинений — косвенное финансирование бюджетного дефицита посредством выкупа активов в 2020–2021 годах, проведение такого выкупа без надлежащего разрешения Совета по денежно-кредитной политике, валютные интервенции без аналогичного разрешения правления НБП, а также нарушение требования политической беспристрастности главы банка.

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Сам Глапиньский в октябре заявил, что работа парламентской комиссии не имеет оснований, вредит внутренним интересам Польши и может негативно сказаться на международных отношениях. Ранее Национальный банк Польши называл обвинения полностью необоснованными. В 2024 году Глапиньский также сообщал, что НБП не будет участвовать в процедуре в связи с решением Конституционного трибунала.

Процедура в Сейме

В октябре Комиссия Сейма по конституционной ответственности приняла отчет по предварительному представлению о привлечении главы НБП к конституционной ответственности. Закон о Государственном трибунале предусматривает, что соответствующее решение Сейм принимает абсолютным большинством голосов в присутствии как минимум 230 депутатов. По закону такое решение также означает отстранение должностного лица от исполнения обязанностей.

В то же время в 2024 году Конституционный трибунал поставил под сомнение положения об отстранении главы НБП и тип большинства, необходимого для принятия решения, указав на большинство в три пятых голосов. Решение трибунала было опубликовано в Dziennik Ustaw. Второй и последний срок полномочий Глапиньского во главе НБП истекает в июне 2028 года.

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