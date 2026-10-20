У Польщі планують голосування щодо Глапінського наприкінці листопада — RMF24

У Польщі голосування Сейму щодо притягнення голови Національного банку Польщі Адама Глапінського до відповідальності перед Державним трибуналом попередньо запланували на кінець листопада. Про це повідомив маршалок Сейму Влодзімеж Чарзастий, передає RMF24.

За словами Чарзастого, у листопаді наразі передбачено два засідання нижньої палати польського парламенту — 5–6 листопада та 17–19 листопада. Він заявив, що до голосування мають з’ясувати всі питання, пов’язані з процедурою, а відповіді представить на окремій пресконференції.

Закиди проти голови НБП

Автори попереднього подання закидають Глапінському порушення конституції та законів. Серед закидів — непряме фінансування бюджетного дефіциту через викуп активів у 2020–2021 роках, проведення такого викупу без належного уповноваження Ради грошово-кредитної політики, валютні інтервенції без аналогічного дозволу правління НБП, а також порушення вимоги політичної неупередженості голови банку.

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Сам Глапінський у жовтні заявив, що робота парламентської комісії не має підстав, шкодить внутрішнім інтересам Польщі та може негативно позначитися на міжнародних відносинах. Раніше Національний банк Польщі називав закиди цілком безпідставними. У 2024 році Глапінський також повідомляв, що НБП не братиме участі в процедурі у зв’язку з рішенням Конституційного трибуналу.

Процедура в Сеймі

У жовтні Комісія Сейму з конституційної відповідальності ухвалила звіт щодо попереднього подання про притягнення голови НБП до конституційної відповідальності. Закон про Державний трибунал передбачає, що відповідне рішення Сейм ухвалює абсолютною більшістю голосів за присутності щонайменше 230 депутатів. За законом таке рішення також означає відсторонення посадовця від виконання обов’язків.

Водночас у 2024 році Конституційний трибунал поставив під сумнів положення про відсторонення голови НБП та тип більшості, необхідної для ухвалення рішення, вказавши на більшість у три п’ятих голосів. Рішення трибуналу опублікували в «Дзєнніку устав». Друга й остання каденція Глапінського на чолі НБП спливає в червні 2028 року.

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