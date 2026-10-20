Arabia Saudyjska wskazała 100 perspektywicznych możliwości w zakresie handlu i inwestycji na rynkach międzynarodowych. Zidentyfikowano je na podstawie 23 raportów przygotowanych przez Federację Saudyjskich Izb Handlowych w pierwszym kwartale. Analizowały one zagraniczne gospodarki, handlowe i inwestycyjne powiązania królestwa oraz kierunki dalszej współpracy.

Jak informuje Asharq Al-Awsat, wyniki mają pomóc dwustronnym saudyjsko-zagranicznym radom biznesowym w ustalaniu priorytetów, organizowaniu misji gospodarczych i rozwijaniu partnerstw handlowych. W federacji działa 103 dwustronne rady biznesowe, które pomagają saudyjskim firmom wejść na zagraniczne rynki, usuwać bariery ekspansji i wzmacniać więzi z zagranicznymi partnerami.

Inwestycje i nowe partnerstwa

Rady biznesowe poinformowały o zrealizowanych inwestycjach o wartości 14,25 mld riali saudyjskich w siedmiu krajach. Przeprowadziły także 109 spotkań i zorganizowały delegacje, aby umożliwić firmom kontakty z potencjalnymi partnerami. Inicjatywy współpracy są obecnie rozwijane na 80 rynkach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W szczególności saudyjska firma Shamsan otworzyła oddział w Kambodży po wcześniejszym porozumieniu w sprawie nabycia dwóch lasów drzew agarowych o powierzchni 150 mln metrów kwadratowych, o wartości ponad 1 mld dolarów. Saudyjsko-Szwedzka Rada Biznesowa również ułatwiła szwedzkiej grupie medycznej Medicover wejście na rynek królestwa. Firma uruchomiła projekt z początkowymi inwestycjami w wysokości 8 mln euro i planuje zwiększyć je do 50 mln euro do 2028 roku.

Współpraca z Europą i Azją

Podczas misji biznesowej do Portugalii strona saudyjska odbyła 18 spotkań i wizyt wyjazdowych. Ich rezultatem były dwa memoranda: jedno między federacją a portugalską agencją inwestycyjną AICEP, drugie między federacją a Portugalskim Stowarzyszeniem Przemysłowym — Izbą Handlowo-Przemysłową. Prywatne firmy z obu krajów zawarły także cztery umowy.

W Rijadzie federacja przyjęła delegację włoskiej CDP Group. Strony podpisały memorandum przewidujące współpracę, nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymianę możliwości handlowych i inwestycyjnych. Jednocześnie podpisano strategiczną umowę w sprawie utworzenia w mieście przemysłowym Sudair zakładu specjalizującego się w rozwiązaniach i technologiach dotyczących sprężonego gazu ziemnego.

Czytaj nas na