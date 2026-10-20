Саудовская Аравия определила 100 перспективных возможностей для торговли и инвестиций на международных рынках. Их выявили по итогам 23 отчетов, которые Федерация торговых палат Саудовской Аравии подготовила в первом квартале. В них анализировались иностранные экономики, торгово-инвестиционные связи королевства и направления дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, результаты должны помочь двусторонним саудовско-иностранным бизнес-советам определять приоритеты, организовывать экономические миссии и развивать коммерческие партнерства. В федерации работают 103 двусторонних бизнес-совета, которые помогают саудовским компаниям выходить на зарубежные рынки, устранять препятствия для расширения и укреплять связи с иностранными партнерами.

Инвестиции и новые партнерства

Бизнес-советы сообщили о реализованных инвестициях на 14,25 млрд саудовских риялов в семи странах. Также они провели 109 встреч и организовали делегации для контактов компаний с потенциальными партнерами. Инициативы по сотрудничеству сейчас развиваются на 80 рынках.

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В частности, саудовская компания Shamsan открыла филиал в Камбодже после предварительной договоренности о приобретении двух лесов агарового дерева площадью 150 млн квадратных метров стоимостью более $1 млрд. Саудовско-шведский бизнес-совет также содействовал выходу шведской медицинской группы Medicover на рынок королевства. Компания запустила проект с первоначальными инвестициями в 8 млн евро и планирует увеличить их до 50 млн евро к 2028 году.

Сотрудничество с Европой и Азией

Во время бизнес-миссии в Португалию саудовская сторона провела 18 встреч и выездных визитов. Результатом стали два меморандума: один — между федерацией и португальским инвестиционным агентством AICEP, другой — между федерацией и Португальской промышленной ассоциацией — торгово-промышленной палатой. Частные компании обеих стран также заключили четыре соглашения.

В Эр-Рияде федерация приняла делегацию итальянской CDP Group. Стороны подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество, налаживание деловых контактов и обмен торговыми и инвестиционными возможностями. Одновременно было подписано стратегическое соглашение о создании в индустриальном городе Судайр завода, который будет специализироваться на решениях и технологиях для сжатого природного газа.

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