沙特阿拉伯确定了国际市场上100项具有前景的贸易和投资机会。这些机会是根据沙特商会联合会第一季度编制的23份报告确定的。报告分析了外国经济体、该王国的贸易和投资联系以及进一步合作的方向。

据Asharq Al-Awsat报道，这些结果将帮助双边沙特与外国商业委员会确定优先事项、组织经济代表团并发展商业伙伴关系。该联合会设有103个双边商业委员会，帮助沙特企业进入海外市场、消除扩张障碍并加强与外国伙伴的联系。

投资与新伙伴关系

商业委员会报告称，已在七个国家落实总额142.5亿沙特里亚尔的投资。委员会还举行了109次会议，并组织代表团，为企业与潜在合作伙伴建立联系。合作倡议目前正在80个市场推进。

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其中，沙特公司Shamsan在就收购两片面积为1.5亿平方米、价值超过10亿美元的沉香树森林达成初步协议后，在柬埔寨开设了分公司。沙特-瑞典商业委员会还推动瑞典医疗集团Medicover进入该王国市场。该公司启动了一项初始投资为800万欧元的项目，并计划在2028年前将投资增加至5000万欧元。

与欧洲和亚洲的合作

在赴葡萄牙的商务访问期间，沙特方面举行了18次会议和实地考察。此行促成了两份备忘录：一份由该联合会与葡萄牙投资机构AICEP签署，另一份由该联合会与葡萄牙工业协会——工商会签署。两国私营企业还签署了四项协议。

在利雅得，该联合会接待了意大利CDP Group代表团。双方签署了一份备忘录，规定开展合作、建立商业联系以及交流贸易和投资机会。与此同时，双方签署了一项战略协议，将在苏代尔工业城建立一家专门从事压缩天然气解决方案和技术的工厂。

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