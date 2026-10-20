Саудівська Аравія визначила 100 можливостей для торгівлі та інвестицій — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія визначила 100 перспективних можливостей для торгівлі та інвестицій на міжнародних ринках. Їх виявили за підсумками 23 звітів, які Федерація торгових палат Саудівської Аравії підготувала у першому кварталі. У них аналізували іноземні економіки, торговельно-інвестиційні зв’язки королівства та напрями подальшої співпраці.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, результати мають допомогти двостороннім саудівсько-іноземним бізнес-радам визначати пріоритети, організовувати економічні місії та розвивати комерційні партнерства. У федерації працюють 103 двосторонні бізнес-ради, які допомагають саудівським компаніям виходити на закордонні ринки, усувати перешкоди для розширення та зміцнювати зв’язки з іноземними партнерами.

Інвестиції та нові партнерства

Бізнес-ради повідомили про реалізовані інвестиції на 14,25 млрд саудівських ріялів у семи країнах. Також вони провели 109 зустрічей і організували делегації для контактів компаній із потенційними партнерами. Ініціативи зі співробітництва нині розвиваються на 80 ринках.

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Зокрема, саудівська компанія Shamsan відкрила філію в Камбоджі після попередньої домовленості про придбання двох лісів агарового дерева площею 150 млн квадратних метрів на суму понад 1 млрд доларів. Саудівсько-шведська бізнес-рада також сприяла виходу шведської медичної групи Medicover на ринок королівства. Компанія запустила проєкт із початковими інвестиціями 8 млн євро та планує збільшити їх до 50 млн євро до 2028 року.

Співпраця з Європою та Азією

Під час бізнес-місії до Португалії саудівська сторона провела 18 зустрічей і виїзних візитів. Результатом стали два меморандуми: один між федерацією та португальським агентством інвестицій AICEP, інший — між федерацією та Португальською промисловою асоціацією — торгово-промисловою палатою. Також приватні компанії обох країн уклали чотири угоди.

У Ріяді федерація прийняла делегацію італійської CDP Group. Сторони підписали меморандум, який передбачає співпрацю, налагодження ділових контактів і обмін торговельними та інвестиційними можливостями. Водночас було підписано стратегічну угоду про створення в індустріальному місті Судайр заводу, що спеціалізуватиметься на рішеннях і технологіях для стисненого природного газу.

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