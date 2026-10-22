Президент Чехії заявив, що угода Трампа з Путіним щодо дизеля зірвала мирні переговори

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Президент Чехії Петр Павел вважає, що домовленість Дональда Трампа про постачання російського дизельного палива до США послабила тиск на Кремль і ускладнила досягнення перемир’я між Росією та Україною.

За словами Павела, скоординовані санкції США та Європи проти російської нафти, олігархів і промисловості змушували Москву відчувати економічний тиск. Однак нова угода дала Росії можливість перепочити.

Чеський президент також підтримав Володимира Зеленського на тлі критики з боку Трампа та наголосив, що саме Росія розпочала війну проти України.

Павел вважає, що американський президент більше зосереджений на економічних інтересах США, ніж на протистоянні демократії та автократії. Водночас він не виключив відновлення закупівель російської нафти європейськими країнами в майбутньому — за умови, що Росія поважатиме суверенітет і кордони інших держав.

Джерело: Politico.

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