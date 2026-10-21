Французский истребитель Mirage 2000D разбился недалеко от Нанси на северо-востоке Франции во время учебного полета. Погиб как минимум один человек. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на агентство AFP, которое цитирует французские ВВС.

Связь с самолетом пропала вечером

Катастрофа произошла во вторник около 23:00 возле поселка Рожевиль, примерно в 30 километрах к северо-западу от Нанси. Самолет базировался на авиабазе Нанси-Оши и принадлежал эскадрилье 2/3 «Шампань».

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По данным французских ВВС, примерно в 22:30 с истребителем была потеряна радио- и радиолокационная связь. Подозрения относительно серьезной аварии подтвердил громкий взрыв.

Причины катастрофы выясняются

Причины аварии пока неизвестны. Как пишут французские СМИ, представители ВВС Франции сообщили, что катастрофа развивалась исключительно стремительно. Службы разыскивают второго члена экипажа.

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