У Франції розбився Mirage 2000D, щонайменше одна людина загинула — RMF24

Поблизу Нансі на північному сході Франції під час навчального польоту розбився французький винищувач Mirage 2000D. Щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на агентство AFP, яке цитує французькі Повітряні сили.

Зв’язок із літаком зник увечері

Аварія сталася у вівторок близько 23:00 поблизу селища Рожевіль, приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Нансі. Літак базувався на авіабазі Нансі-Оші та належав ескадрильї 2/3 «Шампань».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними французьких Повітряних сил, приблизно о 22:30 із винищувачем втратили радіо- та радарний зв’язок. Підозру щодо серйозної аварії підтвердив гучний вибух.

Причини катастрофи з’ясовують

Причини аварії наразі невідомі. Як пишуть французькі медіа, представники Повітряних сил Франції повідомили, що катастрофа мала винятково стрімкий перебіг. Служби розшукують другого члена екіпажу.

Читай нас у