Francuski myśliwiec Mirage 2000D rozbił się w pobliżu Nancy w północno-wschodniej Francji podczas lotu szkoleniowego. Co najmniej jedna osoba zginęła. Informuje o tym RMF24, powołując się na agencję AFP, która cytuje francuskie Siły Powietrzne.

Kontakt z samolotem utracono wieczorem

Do katastrofy doszło we wtorek około godziny 23:00 w pobliżu miejscowości Rogéville, około 30 kilometrów na północny zachód od Nancy. Samolot stacjonował w bazie lotniczej Nancy-Ochey i należał do eskadry 2/3 „Champagne”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według francuskich Sił Powietrznych około godziny 22:30 utracono łączność radiową i radarową z myśliwcem. Podejrzenia poważnego wypadku potwierdził głośny wybuch.

Przyczyny katastrofy są ustalane

Przyczyny wypadku są obecnie nieznane. Jak piszą francuskie media, przedstawiciele francuskich Sił Powietrznych poinformowali, że katastrofa miała wyjątkowo gwałtowny przebieg. Służby poszukują drugiego członka załogi.

Czytaj nas na