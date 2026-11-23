Reprezentacja Hiszpanii rozgromiła Fidżi 15:0 w drugiej kolejce fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata do lat 17, które trwają w Katarze. Hiszpanie zdobyli dziewięć bramek przed przerwą. Poinformował o tym Interia Sport.

Pięć goli i dwie asysty

Bohaterem meczu został 17-letni skrzydłowy Las Palmas Rafael Cruz. W ciągu 70 minut na boisku zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Po trzy gole strzelili Guillermo Trujillano z Atlético oraz Robert Tomas z Barcelony.

Dwie kolejne bramki dla Hiszpanii zdobył Jorge Dominguez z Atlético. Po jednym golu strzelili Marco Compani z Realu Madryt oraz Jeremaya Ramos Obiang.

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Przewaga w strzałach

Według statystyk FIFA hiszpańska drużyna oddała 49 strzałów, podczas gdy Fidżi odpowiedziało zaledwie jedną próbą. Z nich 29 strzałów było skierowanych w stronę bramki Fidżi.

To zwycięstwo było drugim najwyższym w historii mistrzostw świata U-17. Rok wcześniej reprezentacja Maroka pokonała Nową Kaledonię 16:0. W ostatnim meczu fazy grupowej Hiszpania zagra z Marokiem.

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