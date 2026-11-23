Сборная Испании разгромила команду Фиджи со счётом 15:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет, который проходит в Катаре. До перерыва испанцы забили девять мячей. Об этом сообщает Interia Sport.

Пять голов и две результативные передачи

Главным героем матча стал 17-летний вингер «Лас-Пальмаса» Рафаэль Крус. За 70 минут на поле он забил пять голов и отдал две результативные передачи. По три мяча на свой счёт записали Гильермо Трухильяно из «Атлетико» и Роберт Томас из «Барселоны».

Ещё два гола за Испанию забил Хорхе Домингес из «Атлетико». По одному разу отличились Марко Компани из «Реала» и Еремая Рамос Обианг.

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Преимущество по ударам

По статистике ФИФА, испанская команда нанесла 49 ударов, тогда как Фиджи ответили лишь одной попыткой. Из них 29 ударов были направлены в сторону ворот сборной Фиджи.

Эта победа стала второй по величине в истории чемпионатов мира U-17. Годом ранее сборная Марокко победила Новую Каледонию со счётом 16:0. В заключительном матче группового этапа Испания сыграет против Марокко.

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