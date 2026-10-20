W Polsce Ukrainka wezwała policję na swojego współmieszkańca z powodu zdrady

W polskim mieście Konstantynów Łódzki zatrzymano 23-letniego Ukraińca, który był poszukiwany.

Najpierw mężczyzna ma odbyć 10 dni aresztu, a następnie zostanie przymusowo deportowany z Polski.

Do zdarzenia doszło wieczorem 14 października. 34-letnia partnerka zastała mężczyznę na spotkaniu z inną kobietą i wezwała policję. Wiedziała, że jej partner jest poszukiwany.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wcześniej zignorował nakaz dobrowolnego powrotu na Ukrainę. Z tego powodu po odbyciu kary orzeczonej przez sąd czeka go przymusowe wydalenie z kraju.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji

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