В Польше украинка из-за измены вызвала полицию на своего сожителя

В польском городе Константинув-Лодзкий задержали 23-летнего украинца, который находился в розыске.

Сначала мужчине предстоит отбыть 10 суток ареста, после чего его принудительно депортируют из Польши.

Инцидент произошел вечером 14 октября. 34-летняя сожительница застала мужчину на свидании с другой женщиной и вызвала полицию. Она знала, что ее партнер находится в розыске.

Правоохранители установили, что мужчина ранее проигнорировал предписание о добровольном возвращении в Украину. Из-за этого после отбытия назначенного судом наказания его ждет принудительное выдворение из страны.

Источник: Комендатура уездной полиции

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