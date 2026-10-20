У Польщі українка через зраду викликала поліцію на співмешканця

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У польському місті Константинув-Лодзький затримали 23-річного українця, який перебував у розшуку.

Спочатку чоловік має відбути 10 діб ув’язнення, після чого його примусово депортують з Польщі.

Інцидент стався ввечері 14 жовтня. 34-річна співмешканка застала чоловіка на побаченні з іншою жінкою та викликала поліцію. Вона знала, що партнер перебуває в розшуку.

Правоохоронці встановили, що чоловік раніше проігнорував припис про добровільне повернення в Україну. Через це після відбування призначеного судом покарання на нього чекає примусове видворення з країни.

Джерело: Комендатура повітової поліції

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