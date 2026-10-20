Książę Harry wyraził chęć pojednania się z rodziną królewską

Książę Harry wyraził chęć odbudowania i naprawienia skomplikowanych relacji ze swoim ojcem, królem Karolem, oraz bratem, księciem Williamem. Powiedział o tym podczas pobytu w Nowym Jorku.

Według księcia, w obliczu obecnych wydarzeń na świecie najważniejsza jest umiejętność pogodzenia się z przeszłością i znalezienia drogi do pojednania, choć „blizny pozostają na zawsze”. Zaznaczył, że osobiście dąży do osiągnięcia porozumienia, mimo że niektóre strony mogą nie być tym zainteresowane.

Później rzecznik księcia Harry'ego wyjaśnił, że uwaga dotycząca osób, które nie chcą nawiązać dobrych relacji, miała ogólny kontekst rozmowy i nie była wypowiedzią skierowaną przeciwko księciu Williamowi ani innym członkom brytyjskiej rodziny królewskiej.

Oświadczenie pojawiło się po tym, jak w sierpniu książę Harry wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi powrócił do Wielkiej Brytanii po sześciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: BBC.

Przypomnijmy, że książę Harry wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi powrócił do Wielkiej Brytanii po sześciu latach pobytu w USA.

15 października książę Harry i Meghan Markle odwiedzili Nottingham, gdzie prawie dziewięć lat temu rozpoczęła się ich wspólna królewska droga. Dla księcia i księżnej Sussex była to pierwsza oficjalna wspólna wizyta po powrocie rodziny do Wielkiej Brytanii.

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