Принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьёй

Принц Гарри выразил желание восстановить и наладить сложные отношения со своим отцом, королём Чарльзом, и братом, принцем Уильямом. Об этом он рассказал во время пребывания в Нью-Йорке.

По словам принца, на фоне современных событий в мире важнее всего умение отпустить прошлое и найти путь к примирению, хотя «шрамы остаются навсегда». Он отметил, что лично стремится достичь согласия, несмотря на то, что отдельные стороны могут быть в этом не заинтересованы.

Позже представитель принца Гарри уточнил, что высказывание о людях, не желающих налаживания отношений, было частью общего контекста разговора и не было направлено против принца Уильяма или других членов британской королевской семьи.

Заявление прозвучало после того, как в августе принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и детьми вернулся в Великобританию после шести лет проживания в Соединенных Штатах Америки.

Источник: BBC.

Напомним, принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и детьми вернулся жить в Великобританию после шести лет пребывания в США.

15 октября принц Гарри и Меган Маркл посетили Ноттингем, где почти девять лет назад начался их совместный королевский путь. Для герцога и герцогини Сассекских это стало первым официальным совместным выходом после возвращения семьи в Великобританию.

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