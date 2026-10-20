Принц Гаррі заявив про прагнення примиритися з королівською родиною

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Принц Гаррі висловив бажання відновити та налагодити складні стосунки зі своїм батьком, королем Чарльзом, та братом, принцом Вільямом. Про це він розповів під час перебування в Нью-Йорку.

За словами принца, на тлі сучасних подій у світі найважливішим є вміння відпустити минуле та знайти шлях до примирення, хоча «шрами залишаються назавжди». Він зазначив, що особисто прагне досягти згоди, попри те, що окремі сторони можуть бути в цьому не зацікавлені.

Пізніше представник принца Гаррі уточнив, що репліка про людей, які не бажають налагодження взаємин, мала загальний контекст розмови і не була висловлюванням проти принца Вільяма чи інших членів британської королівської родини.

Заява лунає після того, як у серпні принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми повернувся до Великої Британії після шести років проживання у Сполучених Штатах Америки.

Джерело: BBC.

Нагадаємо, принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми повернувся жити до Великої Британії після шести років перебування у США.

Принц Гаррі та Меган Маркл 15 жовтня відвідали Ноттінгем, де майже дев’ять років тому розпочався їхній спільний королівський шлях. Для герцога та герцогині Сассекських це став перший офіційний спільний вихід після повернення родини до Великої Британії.

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