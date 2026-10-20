В Кракове, Польша, новоизбранный мэр города Лукаш Гибала 20 октября принесет присягу во время торжественной сессии городского совета. Церемония состоится в 18:30 в зале заседаний городской ратуши на площади Всех Святых, сообщает RMF24.

Церемония в ратуше

По данным городских властей, во время церемонии Гибала получит от председателя городской избирательной комиссии документ, подтверждающий его избрание мэром. После этого он принесет предусмотренную для главы города присягу о верности закону, работе на благо общины и благополучии жителей.

Символы власти — цепь и ключ от городских ворот — новому мэру передаст Станислав Крацик, временно исполняющий обязанности главы Кракова. Город будет транслировать церемонию на YouTube.

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Результаты второго тура

Лукаш Гибала был избран после того, как жители Кракова в мае на местном референдуме отозвали с должности предыдущего мэра Александера Мишальского, представителя «Гражданской коалиции». Для Гибалы это была четвертая попытка занять должность мэра города.

Во втором туре выборов 11 октября за Гибалу проголосовали 62,12% избирателей — более 162 тысяч человек. Его соперница, сенатор Моника Пёнтковская, которую поддержали «Гражданская коалиция» и Польская крестьянская партия, получила 37,88% голосов, или более 98 тысяч. Явка во втором туре составила 44,27%.

Гибала является депутатом городского совета, основателем объединения «Краков для жителей», предпринимателем и бывшим научным сотрудником факультета философии Ягеллонского университета. Ранее он был депутатом от «Гражданской платформы» и «Движения Паликота».

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